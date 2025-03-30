Театр абсурда
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Театр абсурда

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"Будет тут как дома": Тревожный сигнал для России - Колясников показал нового начштаба Минобороны Сирии

"Будет тут как дома": Тревожный сигнал для России - Колясников показал нового начштаба Минобороны Сирии

Царьград Коллаж Царьграда Колясников показал нового начштаба Минобороны Сирии, и стало понятно, что это тревожный сигнал для России.

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