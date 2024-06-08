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Александр Медведев: «Зенит» – самый популярный клуб в РПЛ»

«Самые медийные клубы в России? Наверное, по-прежнему «Амкал» и «2Drots». Но в РПЛ самый популярный клуб – «Зенит», – сказал председатель правления петербургского клуба в кулуарах ПМЭФ-2024.

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