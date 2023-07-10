Чем отличается Токаев от Зеленского?

Как констатировал год назад, руководитель Казахстана Токаев мало того, что ведёт себя в высшей степени неблагодарно по отношению к России, забыв, что остался у власти в январе 2022 года исключительно за счёт России, что выражается, например, тем, что Казахстан следует западным санкциям по отношению к России, так ещё и отказался признать независимость ДНР и ЛНР.