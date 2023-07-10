Как констатировал год назад, руководитель Казахстана Токаев мало того, что ведёт себя в высшей степени неблагодарно по отношению к России, забыв, что остался у власти в январе 2022 года исключительно за счёт России, что выражается, например, тем, что Казахстан следует западным санкциям по отношению к России, так ещё и отказался признать независимость ДНР и ЛНР.
Чем отличается Токаев от Зеленского?
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АМ
Алевтина Малышева
Это однозначно,но хватит ли нас на все, надо вначале с Украиной разобраться.
Ответить
12 мин.
ИП
Иван Петров
У Токарева диплом МГИМО и поэтому дружки а Лондоне, либерастне и 5 колонне элиты.
Ответить
6 мин.
АМ
Алевтина Малышева
А мы простой народ, какая колонна?
Ответить
4 мин.
Свежие комментарии