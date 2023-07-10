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Чем отличается Токаев от Зеленского?

Чем отличается Токаев от Зеленского?

Как констатировал год назад, руководитель Казахстана Токаев мало того, что ведёт себя в высшей степени неблагодарно по отношению к России, забыв, что остался у власти в январе 2022 года исключительно за счёт России, что выражается, например, тем, что Казахстан следует западным санкциям по отношению к России, так ещё и отказался признать независимость ДНР и ЛНР.

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Комментарии
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АМ
Алевтина Малышева
Это однозначно,но хватит ли нас на все, надо вначале с Украиной разобраться.
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12 мин.
ИП
Иван Петров
У Токарева диплом МГИМО и  поэтому дружки а Лондоне, либерастне и 5 колонне элиты.
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6 мин.
АМ
Алевтина Малышева
А мы простой народ, какая колонна?
Ответить
4 мин.

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