В Липецке санитарку обвинили в краже наушников на 14 тысяч рублей

Женщина присвоила найденные в палате наушники стоимостью 14 000 рублей, теперь она стала подозреваемой в деле о краже с большим ущербом.
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