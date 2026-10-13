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Новости Липецка

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В Липецке санитарку обвинили в краже наушников на 14 тысяч рублей

В Липецке санитарку обвинили в краже наушников на 14 тысяч рублей

Женщина присвоила найденные в палате наушники стоимостью 14 000 рублей, теперь она стала подозреваемой в деле о краже с большим ущербом.

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