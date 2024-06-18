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В Музее русского импрессионизма открылась выставка "Журнал красивой жизни"

В Музее русского импрессионизма открылась выставка "Журнал красивой жизни"

На днях в Музее русского импрессионизма открылась выставка "Журнал красивой жизни", посвященная первому отечественному глянцевому журналу, выходившему с 1913 по 1917 год.

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