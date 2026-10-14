ГАЗ запустил 52 маршрута беспилотной логистики за 100 млн рублей

Горьковский автозавод запустил 52 маршрута для беспилотных транспортеров, которые подвозят к конвейерам 653 наименования комплектующих, а затраты на разработку и внедрение технологии достигли 100 млн рублей.
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