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Потап унизил отечественный шоу-бизнес: «В России артисты — челядь и тля»

Потап унизил отечественный шоу-бизнес: «В России артисты — челядь и тля»

Между российскими и украинскими артистами продолжается противостояние. На этот раз досталось известной журналистке Тине Канделаки.

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