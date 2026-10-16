Семейная пара похитила из магазина товары на 6,2 тысячи рублей, ущерб был добровольно возмещён. Мужчина уже имел судимость за аналогичное преступление, суд назначил ему 320 часов обязательных работ, его супруге — штраф 20 тысяч рублей.