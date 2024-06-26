Были выдвинуты скандальные обвинения в адрес расследования по рекордной взятке

В ходе начавшегося во вторник процесса бывший руководитель следственного отдела СКР по Тверскому району Москвы Марат Тамбиев начал отрицать обвинения в получении рекордной в истории России взятки в размере более 2718 биткойнов (7,3 млрд рублей) и $1,5 млн, а также в попытке получить еще $1,3 млн.