Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на предприятии «Авиастар» в Ульяновске

Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на предприятии «Авиастар» в Ульяновске

Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу в ходе рабочей поездки в Ульяновск проверил выполнение государственного оборонного заказа на предприятии ПАО «Ил» - «Авиастар» Объединенной авиастроительной корпорации, которая входит в состав Госкорпорации «Ростех».

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