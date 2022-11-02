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Актриса Элеонора Шашкова призналась, что увела мужа из семьи с маленьким ребенком

Актриса Элеонора Шашкова призналась, что увела мужа из семьи с маленьким ребенком

Заслуженная артистка РСФСР, 84-летняя актриса театра и кино Элеонора Шашкова приняла участие в съемках нового выпуска ток-шоу «Судьба человека» на телеканале «Россия-1», в рамках которого рассказала об отношениях с режиссером Валентином Селивановым.

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