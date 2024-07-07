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Царьград

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Чигари теперь наши. Русские сбили ВСУ с пути

Чигари теперь наши. Русские сбили ВСУ с пути

В Минобороны России сообщили о том, что населённый пункт Чигари в ДНР теперь наш. Это место, которое ВСУ ранее использовали как "точку ноль" в своём наступлении.

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