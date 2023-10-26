В России могут запретить вывески open и sale

Как к новой законодательной инициативе относятся предприниматели? И целесообразно ли предавать забвению иностранные слова?В Госдуму внесли законопроект по борьбе с иностранными словами на вывесках, в названиях товаров и населенных пунктов.
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