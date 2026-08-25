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Энес Кантер Фридом не имеет права играть в женской НБА

Как сообщает ESPN, бывшие игроки НБА Энес Кантер Фридом и Ройс Уайт не имеют права играть в женской лиге после того, как оба объявили себя женщинами и заявили о праве участвовать в драфте.

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