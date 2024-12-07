ПСС Челябинска: спасатели собрали в подвале завода около 1 кг разлитой ртути

Разлившуюся ртуть обнаружили в подвале одного из заводов Челябинска. Сотрудники поисково-спасательной службы собрали около одного килограмма опасного вещества, сообщила пресс-служба ПСС по Челябинской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии