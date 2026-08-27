Россия: Российский подполковник погиб сегодня утром в результате взрыва автомобиля на Колпинском шоссе возле дома № 24 блока 4 в районе Славянка Шушар в Санкт-Петербурге, предположительно с использованием самодельного взрывного устройства.
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