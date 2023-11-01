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Тамариск безлистный собирает воду солью

Тамариск безлистный собирает воду солью

Соль на листьях защищает тамариск от пересыхания. Тамариск безлистный в алжирской пустыне. (Фото: Anthere / Wikipedia)  ‹ › Растениям, растущим на сухих почвах, приходится идти на разные уловки, чтобы не высохнуть – или, иными словами, чтобы не потерять при испарении слишком много воды.

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