Тамариск безлистный собирает воду солью

Соль на листьях защищает тамариск от пересыхания. Тамариск безлистный в алжирской пустыне. (Фото: Anthere / Wikipedia) ‹ › Растениям, растущим на сухих почвах, приходится идти на разные уловки, чтобы не высохнуть – или, иными словами, чтобы не потерять при испарении слишком много воды.