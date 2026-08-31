Мужчина ворвался в дом, зарубил серпом пятимесячного младенца и ранил его мать

Ребенок пять месяцев был жестоко убит 30 августа в доме в Арал-Морейре в Бразилии. Мать после нападения мужчины с серпом осталась жива, но получила ранения.
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