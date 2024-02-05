Прокурор чего изволите: люди Здунова пачками делают жилье "аварийным"

The Moscow Post уже рассказывал историю нашей читательницы Екатерины Рвачевой из села Ширингуши Зубово-Полянского района Мордовии, семью которой пытаются переселить в дом, к качеству строительства которого, есть претензии, при этом вместо имеющихся 54 кв.