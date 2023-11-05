История одного спасения: 20-летний солдат месяц скрывался в лесах Карабаха

Рафаэль Акопян смог воссоединиться с семьёй после длительной разлуки.С начала широкомасштабной агрессии Азербайджана в Нагорном Карабахе один из армянских военнослужащих находился в очень непростой ситуации.
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