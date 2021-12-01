Скабеева обратила внимание на интересную деталь акции протеста в Киеве – видео AlexCoderСкабеева обратила внимание на интересную деталь акции протеста в Киеве – видео AlexCoder Оппоненты действующей власти требуют увольнения "пророссийских агентов" Акции протеста в Киеве 1 декабря окунает украинцев в дни начала Майдана-2014, апогеем которого стал госпереворот и смещение с поста президента Виктора Януковича, прихода к власти поклонников бандер-шухевичей и гражданской войне в Донбассе.