Нескучные технологии

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Ora Punk Cat: китайский клон «Жука» запущен в серийное производство

Ora Punk Cat: китайский клон «Жука» запущен в серийное производство

Ажиотаж в Volkswagen был, конечно, велик в апреле 2021 года, когда дочерняя компания Ora китайской автомобильной группы Great Wall Motors представила на автосалоне в Шанхае электрический концептуальный автомобиль, который был очень похож на … .

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