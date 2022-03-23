Ora Punk Cat: китайский клон «Жука» запущен в серийное производство

Ажиотаж в Volkswagen был, конечно, велик в апреле 2021 года, когда дочерняя компания Ora китайской автомобильной группы Great Wall Motors представила на автосалоне в Шанхае электрический концептуальный автомобиль, который был очень похож на … .
Ажиотаж в Volkswagen был, конечно, велик в апреле 2021 года, когда дочерняя компания Ora китайской автомобильной группы Great Wall Motors представила на автосалоне в Шанхае электрический концептуальный автомобиль, который был очень похож на … .
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