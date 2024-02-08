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Война внутри: Spectator о конфликте между ВСУ и украинцами

Война внутри: Spectator о конфликте между ВСУ и украинцами

На Украине назрел конфликт между воюющими на фронте солдатами ВСУ и гражданским населением, не желающим гибнуть на фронте, об этом пишет украинская журналистка Светлана Моренец в статье для британского журнала Spectator.

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