Война внутри: Spectator о конфликте между ВСУ и украинцами

На Украине назрел конфликт между воюющими на фронте солдатами ВСУ и гражданским населением, не желающим гибнуть на фронте, об этом пишет украинская журналистка Светлана Моренец в статье для британского журнала Spectator.
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