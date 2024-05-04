Дагестан организует помощь для участников СВО

Глава Республики Дагестан Сергей Меликов и депутат Государственной думы Российской Федерации Султан Хамзаев объявили о формировании нового гуманитарного груза для участников специальной операции на территории Украины.
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