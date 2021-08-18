Мы поздравляем всех спортсменов, тренеров, ветеранов спорта, деятелей физкультурного движения и любителей спорта с профессиональным праздником

Именно таких людей мы пригласили сегодня в зал, чтобы вручить заслуженные награды.За личный вклад в развитие физической культуры и спорта в Республике Крым, добросовестный труд, пропаганду здорового образа жизни и в связи с профессиональным праздником Днем физкультурникаБлагодарность Министра спорта Республики Крым вручается Тренеру-преподавателю по боксу Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа Бахчисарайского района Григорьеву Вадиму АнатольевичуГрамота Министерства спорта Республики Крым вручается Тренеру по греко-римской борьбе Государственного бюджетного учреждения Республики Крым «Спортивная школа № 7» Асанову Асану Иззет огълыГЧитайте полную новость на Crimea-news.