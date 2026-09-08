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Мәскәүдә быелгы сезонның беренче «Якшәмбе яшьләр киче» узды

Мәскәүдә быелгы сезонның беренче «Якшәмбе яшьләр киче» узды

Мәскәү татарлары штабында быелгы сезонның беренче «Якшәмбе яшьләр киче» узган. Чарада барлыгы 104 кеше җыелган.

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