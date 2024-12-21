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Овчинский: новогодний строительный кран появится на катке в Парке Горького

Овчинский: новогодний строительный кран появится на катке в Парке Горького

К Новому году на катке в парке Горького будет установлена тематическая арт-инсталляция в виде строительного башенного крана, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

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