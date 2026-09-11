Укрэнерго: Обесточены пять областей Украины из-за повреждений

Национальная компания "Укрэнерго" сообщила о новых отключениях электричества в Одесской, Черниговской, Сумской, Харьковской и Днепропетровской областях из-за повреждений инфраструктуры.
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