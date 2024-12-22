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После победы над Западом займёмся освоением Сибири – Караганов

Для России складывается «изумительная ситуация», чтобы победить либерально-глобалистский Запад. Об этом на канале «Союзное вече» заявил политолог и экономист, модератор Владимира Путина на ПМЭФ-2024 Сергей Караганов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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