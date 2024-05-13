✔️ 13 мая отмечается День Краснознаменного Черноморского флота России Об этом напомнил Глава Республики Крым Сергей Аксёнов.
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✔️ 13 мая отмечается День Краснознаменного Черноморского флота России Об этом напомнил Глава Республики Крым Сергей Аксёнов.