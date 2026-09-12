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Anthropic раскрыла использование Claude для шпионажа со стороны Ирана

Anthropic раскрыла использование Claude для шпионажа со стороны Ирана

Иран применял модель искусственного интеллекта Claude для наблюдения за Военно-морскими силами США, пропаганды и внутренней слежки, пишет 12 сентября Axios.

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