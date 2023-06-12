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Ограбление по-канадски

Ограбление по-канадски

Власти Канады конфисковали российский самолёт Ан-124 «Руслан» («Антонов») в рамках санкционных мер в отношении Москвы, сообщили накануне в канадском правительстве Ан-124 «Руслан» РИА Новости © Министерство обороны РФ «Министр иностранных дел Канады, достопочтенная Мелани Жоли, сегодня объявила, что правительство Канады распорядилось о конфискации зарегистрированного в России грузового самолёта, который в данный момент находится в аэропорту Торонто Пирсон, на основании закона «О специальных экономических мерах», — говорится в сообщении на официальном сайте правительства Канады.

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