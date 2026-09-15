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Финал премии "Моя марка" пройдет 17 октября в Кремлевском дворце

Финал премии "Моя марка" пройдет 17 октября в Кремлевском дворце

Федеральная премия «Моя марка» объявила лауреатов 2026 года. Об этом сообщили организаторы премии. Торжественная церемония финала пройдет 17 октября в Кремлевском дворце.

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