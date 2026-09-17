Огонь, который не сжигает: как 17 сентября уберечь дом от беды

Праздник «Неопалимой Купины»Как провести этот день, чтобы защитить свое жилищеMidjourney17 сентября верующие вспоминают икону Божией Матери «Неопалимая Купина».
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