Федеральное агентство новостей №1

7 085 подписчиков

В ООН заявили о росте организованной преступности из-за продажи оружия с Украины

В ООН заявили о росте организованной преступности из-за продажи оружия с Украины

Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя заявил, что оружие, которое страны Запада поставляют на Украину, продается на черные рынки.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх