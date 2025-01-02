50% сотрудников TSMC в Аризоне — выходцы из Тайваня

После того как TSMC начала строительство Fab 21 вблизи Финикса, штат Аризона, компания заявила, что ей необходимо направить более 1000 квалифицированных рабочих из Тайваня, чтобы завершить проект в срок и в рамках бюджета.
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