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Хелиеваара и Паттен второй раз за три года выиграли парный «Уимблдон»

Харри Хелиеваара и Генри Паттен стали чемпионами « Уимблдона ». В финале они победили Марсело Аревало и Мате Павича – 7:6(4), 7:6(3).

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