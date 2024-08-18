Войска НАТО открыто включатся в конфликт. Поляки хотят захватить Белоруссию. Украина денацифирована: заявления Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко дал интервью телеканалу «Россия». «LiveNews24.Ru» собрал основные заявления белорусского лидера: Киев может пытаться спровоцировать Москву на применение ядерного оружия.
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