Переосмысление Вселенной: новые открытия переписывают правила субатомной материи

Учёные из Brown University открыли новый класс квантовых частиц — фракционных экситонов, которые не имеют целого заряда и ведут себя как гибрид бозонов и фермионов, обладая уникальными квантовыми свойствами.
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