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Порядок, государство

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Поздравление главы МЧС России Александра Куренкова по случаю 99-летия органов государственного пожарного надзора

Поздравление главы МЧС России Александра Куренкова по случаю 99-летия органов государственного пожарного надзора

Уважаемые коллеги и ветераны государственного пожарного надзора! Поздравляю вас с 99-летием органов государственного пожарного надзора! В преддверии векового юбилея мы с особым уважением вспоминаем славный путь, пройденный службой, и благодарим всех, кто стоял у истоков и долгие годы укреплял систему предупреждения пожаров.

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