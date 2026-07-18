Поздравление главы МЧС России Александра Куренкова по случаю 99-летия органов государственного пожарного надзора

Уважаемые коллеги и ветераны государственного пожарного надзора! Поздравляю вас с 99-летием органов государственного пожарного надзора! В преддверии векового юбилея мы с особым уважением вспоминаем славный путь, пройденный службой, и благодарим всех, кто стоял у истоков и долгие годы укреплял систему предупреждения пожаров.