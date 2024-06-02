Открыта продажа билетов на Фестиваль «Спасская башня — 2024»

1 июня стартовал первый этап продаж билетов на XVI Международный военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня», который пройдёт в Москве на Красной площади с 23 августа по 1 сентября По своему масштабу, наполнению и зрелищности Фестиваль «Спасская башня» не имеет аналогов.