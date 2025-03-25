Олег Царёв: Последние новости вокруг переговоров по Украине:

Последние новости вокруг переговоров по Украине:По данным Кремля, временный мораторий на взаимные удары по энергосистеме действует в течение 30 суток, начиная с 18 марта 2025 года, и, по взаимной договорённости, может быть продлён.
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