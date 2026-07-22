Российские силовики получили личные данные главкома ВСУ Михаила Драпатого

Константин Самарин

Что ешает Драпатому сменить место проживания и СИМкарту? Не понятно вообще, с какого глубокого перепоя, почему иныормация про такие "ценные" сведения если попали в руки силовиков, вдруг были разглашены в СМИ? Если они действительно имеют какое-то значение, их надо было использовать втайне, а не кричать о них из каждого утюга. Или, силовики на столько тупые, что не понимают, что все российские каналы массовой информации мониторятся СБУ, и теперь секрет Драпатого выболтан попугаю, и грошь цена теперь этим сведениям..