Российские силовые ведомства получили личные данные нового главнокомандующего Вооружёнными силами Украины (ВСУ) Михаила Драпатого.
Российские силовики получили личные данные главкома ВСУ Михаила Драпатого
Комментарии
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Константин Самарин
Что ешает Драпатому сменить место проживания и СИМкарту? Не понятно вообще, с какого глубокого перепоя, почему иныормация про такие "ценные" сведения если попали в руки силовиков, вдруг были разглашены в СМИ? Если они действительно имеют какое-то значение, их надо было использовать втайне, а не кричать о них из каждого утюга. Или, силовики на столько тупые, что не понимают, что все российские каналы массовой информации мониторятся СБУ, и теперь секрет Драпатого выболтан попугаю, и грошь цена теперь этим сведениям..
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