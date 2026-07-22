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Регионы России

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Российские силовики получили личные данные главкома ВСУ Михаила Драпатого

Российские силовики получили личные данные главкома ВСУ Михаила Драпатого

Российские силовые ведомства получили личные данные нового главнокомандующего Вооружёнными силами Украины (ВСУ) Михаила Драпатого.

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Комментарии
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Константин Самарин
Что ешает Драпатому сменить место проживания и СИМкарту? Не понятно вообще, с какого глубокого перепоя, почему иныормация про такие &quot;ценные&quot; сведения если попали в руки силовиков, вдруг были разглашены в СМИ? Если они действительно имеют какое-то значение, их надо было использовать втайне, а не кричать о них из каждого утюга. Или, силовики на столько тупые, что не понимают, что все российские каналы массовой информации мониторятся СБУ, и теперь секрет Драпатого выболтан попугаю, и грошь цена теперь этим сведениям..
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