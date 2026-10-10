Атака на Ростов повредила мост: 16 поездов идут с задержкой

После ночной атаки беспилотников на Ростов-на-Дону повреждённый железнодорожный мост остановил движение поездов на участке Ростов-Батайск, и, хотя к 07:30 ремонт завершили, 16 составов всё ещё идут с опозданием от одного до четырёх часов.