Атака на Ростов повредила мост: 16 поездов идут с задержкой

После ночной атаки беспилотников на Ростов-на-Дону повреждённый железнодорожный мост остановил движение поездов на участке Ростов-Батайск, и, хотя к 07:30 ремонт завершили, 16 составов всё ещё идут с опозданием от одного до четырёх часов.
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