Иностранные наёмники становятся расходным материалом на украинском фронте

Война не прощает иллюзий. Особенно тех, кто приходит на неё с мыслью, что чужая земля, большие обещания и быстрый заработок способны защитить человека от главного закона любого конфликта — на передовой платят самую высокую цену.
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