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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Криштиану Роналду: «Если я забил 925, 930 голов, значит, я лучший в истории, и точка. Цифры говорят сами за себя. Если забью 1000-й, это будет потрясающе»

Нападающий « Аль-Насра »  Криштиану Роналду назвал себя лучшим футболистом в истории.  «Люди не ценят мою нынешнюю форму, мои голы».

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