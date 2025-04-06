В Москве 64 февраля. Циклон «Зион» принес в столицу аномальный апрельский снегопад. За ночь в Москве выпало до 43% месячной нормы осадков, высота снежного покрова местами достигла 11 см.
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В Москве 64 февраля. Циклон «Зион» принес в столицу аномальный апрельский снегопад. За ночь в Москве выпало до 43% месячной нормы осадков, высота снежного покрова местами достигла 11 см.