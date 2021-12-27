Дарья Мельникова пожаловалась на выгорание после развода

Звезда «Папиных дочек» Дарья Мельникова заявила, что 2021 год был для нее очень тяжелым. Фото: из открытых источников Дарья Мельникова рассказала поклонникам в Instagram, что из-за выгорания она с трудом решает какие-то простые бытовые задачи.