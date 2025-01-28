Виталий Милонов призвал разрешить беременным парковаться на местах для инвалидов

С инициативой он обратился к министру транспорта РФ Депутат Государственной думы Виталий Милонов предложил ввести временные разрешения для парковки на местах для инвалидов беременным женщинам, а также установить возможность льготной оплаты парковки для водителей-пенсионеров.
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