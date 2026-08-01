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Хаби Алонсо отреагировал на возвращение Мудрика после дисквалификации: «Это особенный игрок»

Хаби Алонсо отреагировал на возвращение Мудрика после дисквалификации: «Это особенный игрок»

Главный тренер «Челси» Хаби Алонсо прокомментировал снятие дисквалификации с вингера Михаила Мудрика.

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